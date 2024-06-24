https://ria.ru/20240624/patriarkh_kirill-1954936653.html

Патриарх Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды

Патриарх Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды - РИА Новости, 24.06.2024

Патриарх Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:29

2024-06-24T00:29

2024-06-24T00:29

патриарх кирилл (владимир гундяев)

махачкала

дербент

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий. "Убежден, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны", - говорится в его соболезновании главе республики Сергею Меликову, опубликованном на сайте РПЦ. Он добавил, что глубоко потрясен известием о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

махачкала

дербент

россия

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патриарх кирилл (владимир гундяев), махачкала, дербент, россия, русская православная церковь