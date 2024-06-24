https://ria.ru/20240624/parad-1955059402.html
Российские пилотажные группы прибудут в Минск 25 июня для участия в параде
Российские пилотажные группы прибудут в Минск 25 июня для участия в параде - РИА Новости, 24.06.2024
Российские пилотажные группы прибудут в Минск 25 июня для участия в параде
Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибудут 25 июня в Минск для участия в параде в честь Дня Независимости Белоруссии, который пройдет 3... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:07
2024-06-24T14:07
2024-06-24T14:07
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибудут 25 июня в Минск для участия в параде в честь Дня Независимости Белоруссии, который пройдет 3 июля, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович. "Первая часть российской составляющей (парада - ред.) прибыла в пятницу. Они вместе с нашими пилотами прошли предварительную подготовку, постановку задачи и контроль готовности и готовы к выполнению задачи. Вторая часть российской составляющей прибудет 25 числа", - сказал Лукьянович. Командующий пояснил, что на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. "Изюминка (воздушного парада - ред.) - представители ВКС РФ, две пилотажные группы в едином строю -" Русские витязи" и" Стрижи"", - сказал Лукьянович. Он уточнил, что в первой тренировке воздушной части парада в понедельник над Заславским водохранилищем от российской стороны участвуют вертолеты, а российские авиационные группы высшего пилотажа примут участие уже в тренировке, которая пройдет позже непосредственно над Минском. Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, прошла в небе над Заславским водохранилищем в понедельник в рамках подготовки парада войск Минского гарнизона во ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости республики.
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955015986.html
https://ria.ru/20240623/nastupatelnaya_operatsiya-1954598414.html
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белоруссия, россия, минск, воздушно-космические силы россии, русские витязи, ми-28, ка-52 "аллигатор", в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Воздушно-космические силы России, Русские Витязи, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор", В мире
Российские пилотажные группы прибудут в Минск 25 июня для участия в параде
Лукьянович: пилотажные группы РФ прибудут 25 июня в Минск для участия в параде
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибудут 25 июня в Минск для участия в параде в честь Дня Независимости Белоруссии, который пройдет 3 июля, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович.
"Первая часть российской составляющей (парада - ред.) прибыла в пятницу. Они вместе с нашими пилотами прошли предварительную подготовку, постановку задачи и контроль готовности и готовы к выполнению задачи. Вторая часть российской составляющей прибудет 25 числа", - сказал Лукьянович.
Командующий пояснил, что на параде 3 июля ВКС РФ
будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. "Изюминка (воздушного парада - ред.) - представители ВКС РФ, две пилотажные группы в едином строю -" Русские витязи" и" Стрижи"", - сказал Лукьянович.
Он уточнил, что в первой тренировке воздушной части парада в понедельник над Заславским водохранилищем от российской стороны участвуют вертолеты, а российские авиационные группы высшего пилотажа примут участие уже в тренировке, которая пройдет позже непосредственно над Минском.
Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, прошла в небе над Заславским водохранилищем в понедельник в рамках подготовки парада войск Минского гарнизона во ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости республики.