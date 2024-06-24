https://ria.ru/20240624/parad-1954998218.html

Нарышкин назвал военные парады в Москве воплощением мощи российской армии

Нарышкин назвал военные парады в Москве воплощением мощи российской армии - РИА Новости, 24.06.2024

Нарышкин назвал военные парады в Москве воплощением мощи российской армии

Военные парады, проводимые на Красной площади в Москве, сегодня стали зримым воплощением мощи отечественных Вооруженных сил и способности России уверенно... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:11

2024-06-24T11:11

2024-06-24T11:11

россия

сергей нарышкин

общество

парад победы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военные парады, проводимые на Красной площади в Москве, сегодня стали зримым воплощением мощи отечественных Вооруженных сил и способности России уверенно отстаивать свои национальные интересы, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня военный парад — это один из самых народных символов Дня Победы, наглядное напоминание всему миру о решающем вкладе нашей страны в разгром нацизма, зримое воплощение мощи российской армии, нашей способности уверенно отстаивать свои национальные интересы", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном 79-й годовщине Парада Победы в 1945 году. В грандиозном Параде Победы в 1945 году приняли участие представители всех фронтов и всех родов войск, более 35 тысяч воинов-победителей прошли единым строем по брусчатке главной площади страны, и за парадом следил весь мир, напомнил Нарышкин. По его словам, профессиональные историки знают, что еще месяц спустя, 12 августа 1945 года, на Красной площади состоялся столь же масштабный Парад физкультурников. На этот раз торжественное шествие объединило более 25 тысяч атлетов из всех союзных республик. "Демонстрация этого потенциала имела важнейшее политическое значение — неслучайно в качестве почётного гостя в Москву был приглашён командующий американскими войсками в Европе Эйзенхауэр. Увиденное должно было развеять любые сомнения в том, что, даже понеся огромные потери в войне, Советский Союз готов за себя постоять", - сказал Нарышкин. "На пути к 80-летию Великой Победы нам предстоит вновь начать разговор об освободительной миссии Красной армии в Восточной Европе, вспомнить о возрождении освобожденных от оккупации территорий Советского Союза, о трудовом подвиге наших отцов и дедов, сумевших не только защитить, но и восстановить нашу страну", - добавил он. "Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы должна вестись в контексте широкого разговора о миссии России в мире, о наших усилиях по противодействию неонацистским идеям XXI века и о преемственности отечественных воинских традиций. Нашей стране принципиально важно сберечь свою историческую привычку побеждать", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20230624/parad-1880169378.html

https://ria.ru/20240624/smersh-1954946096.html

https://ria.ru/20240511/prazdnik-1945211579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, общество, парад победы