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США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 24.06.2024 (обновлено: 23:08 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/paket-1955188272.html
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:35
2024-06-24T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой на информированные источники.Согласно его данным, в новый пакет помощи войдут "критически необходимые Киеву боеприпасы", в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Один из собеседников агентства отказался уточнить, войдут ли в новый транш дальнобойные ракеты ATACMS, но вместе с тем подчеркнул, что кассетные боеприпасы включены не будут.Комментируя информацию о готовящемся новом пакете военной помощи США для Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что данная мера Киеву "не поможет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

AP: США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой на информированные источники.
Согласно его данным, в новый пакет помощи войдут "критически необходимые Киеву боеприпасы", в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Один из собеседников агентства отказался уточнить, войдут ли в новый транш дальнобойные ракеты ATACMS, но вместе с тем подчеркнул, что кассетные боеприпасы включены не будут.
Комментируя информацию о готовящемся новом пакете военной помощи США для Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что данная мера Киеву "не поможет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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