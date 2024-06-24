https://ria.ru/20240624/paket-1955188272.html

США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

США во вторник объявят новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:35

2024-06-24T22:35

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой на информированные источники.Согласно его данным, в новый пакет помощи войдут "критически необходимые Киеву боеприпасы", в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Один из собеседников агентства отказался уточнить, войдут ли в новый транш дальнобойные ракеты ATACMS, но вместе с тем подчеркнул, что кассетные боеприпасы включены не будут.Комментируя информацию о готовящемся новом пакете военной помощи США для Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что данная мера Киеву "не поможет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато