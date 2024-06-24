https://ria.ru/20240624/otvet-1955055032.html
Захарова анонсировала ответные меры на запрет доступа к российским СМИ в ЕС
Захарова анонсировала ответные меры на запрет доступа к российским СМИ в ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Захарова анонсировала ответные меры на запрет доступа к российским СМИ в ЕС
Москва в ближайшее время ответит на решение Евросоюза запретить доступ к нескольким российским СМИ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:51
2024-06-24T13:51
2024-06-24T14:49
москва
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на решение Евросоюза запретить доступ к нескольким российским СМИ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время", — сказала она.Ранее в понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда, среди прочего, вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начнут действовать с 25 июня.В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.Кроме того, в последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва, Россия, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, В мире, Европарламент, Сергей Лавров, Франция, США
Захарова анонсировала ответные меры на запрет доступа к российским СМИ в ЕС
Захарова: Москва скоро ответит на запрет доступа к российским СМИ в ЕС
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на решение Евросоюза запретить доступ к нескольким российским СМИ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время", — сказала она.
Ранее в понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда, среди прочего, вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начнут действовать с 25 июня.
В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент
принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США
и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.
Кроме того, в последнее время ЕС
ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.