https://ria.ru/20240624/otravlenie-1955139985.html
В Костромской области мужчина умер от ботулизма после готового салата
В Костромской области мужчина умер от ботулизма после готового салата - РИА Новости, 24.06.2024
В Костромской области мужчина умер от ботулизма после готового салата
В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата лобио, сообщили в департаменте здравоохранения региона. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:28
2024-06-24T18:28
2024-06-24T19:18
костромская область
нижний новгород
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
михаил мурашко
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата лобио, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Двадцатиоднолетний житель Костромской области заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород. В Нижегородской области он находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников употреблял приобретенный готовый салат лобио. И уже после этого начал жаловаться на ухудшение самочувствия", — говорится в заявлении.Как рассказали в депздраве, мужчина вызвал скорую только 16 июня по возвращении домой. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации. Его госпитализировали в областную больницу, положили в реанимацию, подключили к ИВЛ, также ему ввели специальную антитоксическую сыворотку."Спасти <...> не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью", — указали в ведомстве.Уточняется, что других случаев заболевания ботулизмом в Костромской области не выявили.На минувшей неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани зафиксировали вспышки заболевания ботулизмом. Кроме того, по два случая заражения выявили в Тамбовской области и Ярославле.По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находился 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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костромская область, нижний новгород, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, михаил мурашко, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Костромская область, Нижний Новгород, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Михаил Мурашко, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата лобио, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"Двадцатиоднолетний житель Костромской области заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород. В Нижегородской области он находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников употреблял приобретенный готовый салат лобио. И уже после этого начал жаловаться на ухудшение самочувствия", — говорится в заявлении.
Как рассказали в депздраве, мужчина вызвал скорую только 16 июня по возвращении домой. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации. Его госпитализировали в областную больницу, положили в реанимацию, подключили к ИВЛ, также ему ввели специальную антитоксическую сыворотку.
"Спасти <...> не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью", — указали в ведомстве.
Уточняется, что других случаев заболевания ботулизмом в Костромской области не выявили.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
На минувшей неделе в Москве, Подмосковье
, Нижнем Новгороде и Казани
зафиксировали вспышки заболевания ботулизмом. Кроме того, по два случая заражения выявили в Тамбовской области и Ярославле.
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко
, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находился 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.