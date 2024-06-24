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Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест - РИА Новости, 24.06.2024
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11:13 24.06.2024 (обновлено: 12:05 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/otravlenie-1954998486.html
Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест
Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест - РИА Новости, 24.06.2024
Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест
Гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовом отравлении людей фасолью обжаловали заключение под... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:13
2024-06-24T12:05
происшествия
россия
москва
нижегородская область
михаил мурашко
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовом отравлении людей фасолью обжаловали заключение под домашний арест, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Следствие добивалось ареста четырех обвиняемых, однако в СИЗО отправился лишь повар Карим Норматов. Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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происшествия, россия, москва, нижегородская область, михаил мурашко, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Россия, Москва, Нижегородская область, Михаил Мурашко, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест

Гендиректор "Кухни на районе" Лозин обжаловал заключение под домашний арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАнтон Лозин в суде
Антон Лозин в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Антон Лозин в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовом отравлении людей фасолью обжаловали заключение под домашний арест, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Следствие добивалось ареста четырех обвиняемых, однако в СИЗО отправился лишь повар Карим Норматов. Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина суд отправил под домашний арест.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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ПроисшествияРоссияМоскваНижегородская областьМихаил МурашкоМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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