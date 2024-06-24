https://ria.ru/20240624/otravlenie-1954998486.html

Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест

Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест - РИА Новости, 24.06.2024

Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали арест

Гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовом отравлении людей фасолью обжаловали заключение под... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:13

2024-06-24T11:13

2024-06-24T12:05

происшествия

россия

москва

нижегородская область

михаил мурашко

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовом отравлении людей фасолью обжаловали заключение под домашний арест, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Следствие добивалось ареста четырех обвиняемых, однако в СИЗО отправился лишь повар Карим Норматов. Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, нижегородская область, михаил мурашко, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки