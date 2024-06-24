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Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"

Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024

Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"

Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:27

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Наталия Ляскова удостоена награды за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Долго я шел к тебе. Спасибо большое за признание и за возможность просто постоять на этой великой сцене и посмотреть в зал", - сказал артист, получая награду. В свою очередь Наталия Ляскова удостоена "Золотой маски" за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Лучшим дирижером оперы стал Федор Леднев получил "Золотую маску" работу в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Номинации "Лучшая работа режиссёра. Опера" и "Лучший спектакль. Опера" в этом году не были присуждены. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html

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россия, москва, евгений вахтангов, новости культуры