https://ria.ru/20240624/opera-1955186094.html
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:27
2024-06-24T22:27
2024-06-24T22:27
культура
россия
москва
евгений вахтангов
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/73/1551947320_0:300:2576:1749_1920x0_80_0_0_5025c5627f78abdfc40e3b55275a2930.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Наталия Ляскова удостоена награды за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Долго я шел к тебе. Спасибо большое за признание и за возможность просто постоять на этой великой сцене и посмотреть в зал", - сказал артист, получая награду. В свою очередь Наталия Ляскова удостоена "Золотой маски" за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Лучшим дирижером оперы стал Федор Леднев получил "Золотую маску" работу в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Номинации "Лучшая работа режиссёра. Опера" и "Лучший спектакль. Опера" в этом году не были присуждены. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html
https://ria.ru/20240624/nagrazhdenie-1955181461.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/73/1551947320_0:58:2576:1990_1920x0_80_0_0_e9e73476a632403c55bfaf79e6a4eb7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, евгений вахтангов, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Евгений Вахтангов, Новости культуры
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" в номинации "Опера"
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Наталия Ляскова удостоена награды за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
.
"Долго я шел к тебе. Спасибо большое за признание и за возможность просто постоять на этой великой сцене и посмотреть в зал", - сказал артист, получая награду.
В свою очередь Наталия Ляскова удостоена "Золотой маски" за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Лучшим дирижером оперы стал Федор Леднев получил "Золотую маску" работу в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Номинации "Лучшая работа режиссёра. Опера" и "Лучший спектакль. Опера" в этом году не были присуждены.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ
. Фестиваль ежегодно проводится в Москве
и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).