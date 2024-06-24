Рейтинг@Mail.ru
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:27 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/opera-1955186094.html
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:27
2024-06-24T22:27
культура
россия
москва
евгений вахтангов
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/73/1551947320_0:300:2576:1749_1920x0_80_0_0_5025c5627f78abdfc40e3b55275a2930.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Наталия Ляскова удостоена награды за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Долго я шел к тебе. Спасибо большое за признание и за возможность просто постоять на этой великой сцене и посмотреть в зал", - сказал артист, получая награду. В свою очередь Наталия Ляскова удостоена "Золотой маски" за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Лучшим дирижером оперы стал Федор Леднев получил "Золотую маску" работу в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Номинации "Лучшая работа режиссёра. Опера" и "Лучший спектакль. Опера" в этом году не были присуждены. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html
https://ria.ru/20240624/nagrazhdenie-1955181461.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/73/1551947320_0:58:2576:1990_1920x0_80_0_0_e9e73476a632403c55bfaf79e6a4eb7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, евгений вахтангов, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Евгений Вахтангов, Новости культуры
Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"

Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску" в номинации "Опера"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРоссийский оперный певец Владислав Сулимский
Российский оперный певец Владислав Сулимский - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Российский оперный певец Владислав Сулимский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль получил Владислав Сулимский за образ в опере "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Наталия Ляскова удостоена награды за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Награда Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Театральная премия "Золотая маска"
Вчера, 02:07
"Долго я шел к тебе. Спасибо большое за признание и за возможность просто постоять на этой великой сцене и посмотреть в зал", - сказал артист, получая награду.
В свою очередь Наталия Ляскова удостоена "Золотой маски" за лучшую женскую роль в опере "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Лучшим дирижером оперы стал Федор Леднев получил "Золотую маску" работу в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Номинации "Лучшая работа режиссёра. Опера" и "Лучший спектакль. Опера" в этом году не были присуждены.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Сцена из оперы Замок герцога Синяя Борода - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Постановщики "Замка герцога Синяя Борода" получили "Золотую маску"
Вчера, 21:57
 
КультураРоссияМоскваЕвгений ВахтанговНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала