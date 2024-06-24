https://ria.ru/20240624/opeka-1954999339.html
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки - РИА Новости, 24.06.2024
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:16
2024-06-24T11:16
2024-06-24T11:21
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее совершенствованию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства", - говорится в перечне.Срок исполнения 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20240423/roditeli-1941576007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки
Путин поручил представить предложения ее совершенствованию работы органов опеки