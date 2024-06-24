https://ria.ru/20240624/opeka-1954999339.html

Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки

Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки - РИА Новости, 24.06.2024

Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:16

2024-06-24T11:16

2024-06-24T11:21

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее совершенствованию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства", - говорится в перечне.Срок исполнения 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20240423/roditeli-1941576007.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин