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Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки - РИА Новости, 24.06.2024
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11:16 24.06.2024 (обновлено: 11:21 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/opeka-1954999339.html
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки - РИА Новости, 24.06.2024
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:16
2024-06-24T11:21
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее совершенствованию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства", - говорится в перечне.Срок исполнения 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки

Путин поручил представить предложения ее совершенствованию работы органов опеки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 декабря проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее совершенствованию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства", - говорится в перечне.
Срок исполнения 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.
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