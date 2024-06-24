https://ria.ru/20240624/opasnost-1955192436.html
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.06.2024
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:09
2024-06-24T23:09
2024-06-24T23:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона."На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА