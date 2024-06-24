Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/oon-1955076788.html
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
Применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов, заявила РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:08
2024-06-24T15:08
севастополь
украина
оон
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. "Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений. Кроме того, гражданские лица остаются незащищенными от взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет и даже десятилетий после применения такого оружия. Поэтому мы призываем все государства прекратить применение кассетных боеприпасов, учитывая степень риска для гражданского населения", - сказала она. Троссел призывает Российскую Федерацию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, оон, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе

ООН: применение кассетных боеприпасов против населенных районов неприемлемо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В США сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 14:33
«
"Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений. Кроме того, гражданские лица остаются незащищенными от взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет и даже десятилетий после применения такого оружия. Поэтому мы призываем все государства прекратить применение кассетных боеприпасов, учитывая степень риска для гражданского населения", - сказала она.
Троссел призывает Российскую Федерацию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией
Вчера, 12:41
 
СевастопольУкраинаООНВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала