В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
ООН: применение кассетных боеприпасов против населенных районов неприемлемо
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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"Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений. Кроме того, гражданские лица остаются незащищенными от взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет и даже десятилетий после применения такого оружия. Поэтому мы призываем все государства прекратить применение кассетных боеприпасов, учитывая степень риска для гражданского населения", - сказала она.
Троссел призывает Российскую Федерацию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.