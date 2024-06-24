https://ria.ru/20240624/oklad-1954989592.html

В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ

В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:41

2024-06-24T10:41

2024-06-24T10:46

общество

москва

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ доступен в думской электронной базе. В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19 242 рублей. "Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), без учета компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат. "Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. Приказано поднять компенсационные выплаты – оклад снижают. Выровнять оклады – срезают выплаты. А человек как получал крохи, так с ними и остался. Зато по бумаге все хорошо. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Чуть поперек сказал – без денег остался. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное – дополнительные выплаты", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.

https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html

https://ria.ru/20240207/zarplata-1792125974.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф