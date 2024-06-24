В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ
ЛДПР предложила запретить устанавливать работнику оклад ниже МРОТ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ доступен в думской электронной базе.
В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19 242 рублей.
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"Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), без учета компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат.
"Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. Приказано поднять компенсационные выплаты – оклад снижают. Выровнять оклады – срезают выплаты. А человек как получал крохи, так с ними и остался. Зато по бумаге все хорошо. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Чуть поперек сказал – без денег остался. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное – дополнительные выплаты", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.