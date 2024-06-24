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В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 24.06.2024
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10:41 24.06.2024 (обновлено: 10:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/oklad-1954989592.html
В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ
В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:41
2024-06-24T10:46
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ доступен в думской электронной базе. В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19 242 рублей. "Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), без учета компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат. "Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. Приказано поднять компенсационные выплаты – оклад снижают. Выровнять оклады – срезают выплаты. А человек как получал крохи, так с ними и остался. Зато по бумаге все хорошо. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Чуть поперек сказал – без денег остался. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное – дополнительные выплаты", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html
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общество, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ

ЛДПР предложила запретить устанавливать работнику оклад ниже МРОТ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ доступен в думской электронной базе.
В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19 242 рублей.
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"Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), без учета компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат.
"Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. Приказано поднять компенсационные выплаты – оклад снижают. Выровнять оклады – срезают выплаты. А человек как получал крохи, так с ними и остался. Зато по бумаге все хорошо. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Чуть поперек сказал – без денег остался. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное – дополнительные выплаты", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
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