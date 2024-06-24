Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС
Охлобыстин с иронией отреагировал на включение его в 14-й пакет санкций ЕС
Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актер, режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Евросоюза, назвав эту новость "волнующей".
Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. В частности, под санкции попали певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, а также журналист Арам Габрелянов.
"Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно", - написал он в своем Telegram-канале.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
Всего под европейскими ограничениями находятся более двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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