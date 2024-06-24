Рейтинг@Mail.ru
Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/okhlobystin-1955192870.html
Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС
Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС
Актер, режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Евросоюза, назвав эту новость "волнующей". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:22
2024-06-24T23:22
специальная военная операция на украине
россия
москва
иван охлобыстин
полина гагарина
арам габрелянов
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ff6f0a44f6e3b7ce574bc04f5dc16d17.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актер, режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Евросоюза, назвав эту новость "волнующей". Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. В частности, под санкции попали певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, а также журналист Арам Габрелянов. "Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно", - написал он в своем Telegram-канале. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. Всего под европейскими ограничениями находятся более двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_68:0:1367:974_1920x0_80_0_0_8e20c068cdf615bcdb8c7d8e15c4a31f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, иван охлобыстин, полина гагарина, арам габрелянов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Иван Охлобыстин, Полина Гагарина, Арам Габрелянов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС

Охлобыстин с иронией отреагировал на включение его в 14-й пакет санкций ЕС

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актер, режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Евросоюза, назвав эту новость "волнующей".
Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. В частности, под санкции попали певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, а также журналист Арам Габрелянов.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
Вчера, 16:39
"Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно", - написал он в своем Telegram-канале.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
Всего под европейскими ограничениями находятся более двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваИван ОхлобыстинПолина ГагаринаАрам ГабреляновЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала