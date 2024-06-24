Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает

Горелка вечного огня – уникальное устройство. Разработанная в 60-е годы прошлого века, она сохраняет свой функционал и по сей день. Конструкция рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. Компания "Мосгаз" на протяжении всего периода существования мемориала у стен Московского Кремля обеспечивает его обслуживание.
Горелка вечного огня – уникальное устройство. Разработанная в 60-е годы прошлого века, она сохраняет свой функционал и по сей день. Конструкция рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. Компания "Мосгаз" на протяжении всего периода существования мемориала у стен Московского Кремля обеспечивает его обслуживание.
Профилактика Вечного огня – это работа повышенной сложности, поэтому к ней привлекаются только лучшие специалисты, имеющие большой опыт работы и обладающие высокой профессиональной квалификацией.
Профилактика Вечного огня – это работа повышенной сложности, поэтому к ней привлекаются только лучшие специалисты, имеющие большой опыт работы и обладающие высокой профессиональной квалификацией.
Вечный огонь в Александровском саду – Пост № 1 для столичных газовиков, а проведение технического обслуживания – не просто работа, но и почетная миссия. Пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Она по своим характеристикам не уступает постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню.
Вечный огонь в Александровском саду – Пост № 1 для столичных газовиков, а проведение технического обслуживания – не просто работа, но и почетная миссия. Пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Она по своим характеристикам не уступает постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню.
Затем газовики поднимают звезду мемориального комплекса и относят в сторону. Ее чистят от грязи и пыли, а также оценивают состояние. Специалисты проверяют и меняют каждый из трех запальников, которые постоянно находятся под напряжением и возвращают огонь на основную горелку.
Затем газовики поднимают звезду мемориального комплекса и относят в сторону. Ее чистят от грязи и пыли, а также оценивают состояние. Специалисты проверяют и меняют каждый из трех запальников, которые постоянно находятся под напряжением и возвращают огонь на основную горелку.
"Конструкторы, которые разрабатывали эту горелку, создали три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. Это помогает огню гореть даже при самой плохой погоде. Если ветер задует одну горелку, остальные продолжат гореть", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
"Конструкторы, которые разрабатывали эту горелку, создали три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. Это помогает огню гореть даже при самой плохой погоде. Если ветер задует одну горелку, остальные продолжат гореть", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева сказала, что участниками профилактики Вечного огня в Москве стали победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь", который был организован Общероссийским общественным движением "Народный фронт" совместно с компанией "Мосгаз". Всего в конкурсе приняли участие более 55 тысяч семей из 89 регионов России.
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева сказала, что участниками профилактики Вечного огня в Москве стали победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь", который был организован Общероссийским общественным движением "Народный фронт" совместно с компанией "Мосгаз". Всего в конкурсе приняли участие более 55 тысяч семей из 89 регионов России.
После окончания профилактических работ Вечного огня в Александровском саду победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания.
После окончания профилактических работ Вечного огня в Александровском саду победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания.