Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает

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Вечный огонь в Александровском саду – Пост № 1 для столичных газовиков, а проведение технического обслуживания – не просто работа, но и почетная миссия. Пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Она по своим характеристикам не уступает постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню.