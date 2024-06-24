Рейтинг@Mail.ru
Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 24.06.2024 (обновлено: 10:03 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ogon-1954493212.html
Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает
Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает - РИА Новости, 24.06.2024
Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает
РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:00
2024-06-24T10:03
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
гасан гасангаджиев
елена цунаева
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954478035_0:155:2791:1725_1920x0_80_0_0_b9571b779ed379c8b28d5f070aecea7f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954478035_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_0ba1fda4c26075c7c378f14fa0c4a46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, гасан гасангаджиев, елена цунаева, мосгаз
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Гасан Гасангаджиев, Елена Цунаева, Мосгаз

Пламя Победы: почему Вечный огонь у Кремля никогда не угасает

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Горелка вечного огня – уникальное устройство. Разработанная в 60-е годы прошлого века, она сохраняет свой функционал и по сей день. Конструкция рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. Компания "Мосгаз" на протяжении всего периода существования мемориала у стен Московского Кремля обеспечивает его обслуживание.

Военнослужащий роты Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены

Горелка вечного огня – уникальное устройство. Разработанная в 60-е годы прошлого века, она сохраняет свой функционал и по сей день. Конструкция рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. Компания "Мосгаз" на протяжении всего периода существования мемориала у стен Московского Кремля обеспечивает его обслуживание.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Профилактика Вечного огня – это работа повышенной сложности, поэтому к ней привлекаются только лучшие специалисты, имеющие большой опыт работы и обладающие высокой профессиональной квалификацией.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

Профилактика Вечного огня – это работа повышенной сложности, поэтому к ней привлекаются только лучшие специалисты, имеющие большой опыт работы и обладающие высокой профессиональной квалификацией.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"

Вечный огонь в Александровском саду – Пост № 1 для столичных газовиков, а проведение технического обслуживания – не просто работа, но и почетная миссия. Пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Она по своим характеристикам не уступает постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

Вечный огонь в Александровском саду – Пост № 1 для столичных газовиков, а проведение технического обслуживания – не просто работа, но и почетная миссия. Пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Она по своим характеристикам не уступает постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
3 из 7
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"

Затем газовики поднимают звезду мемориального комплекса и относят в сторону. Ее чистят от грязи и пыли, а также оценивают состояние. Специалисты проверяют и меняют каждый из трех запальников, которые постоянно находятся под напряжением и возвращают огонь на основную горелку.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

Затем газовики поднимают звезду мемориального комплекса и относят в сторону. Ее чистят от грязи и пыли, а также оценивают состояние. Специалисты проверяют и меняют каждый из трех запальников, которые постоянно находятся под напряжением и возвращают огонь на основную горелку.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
4 из 7
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"

"Конструкторы, которые разрабатывали эту горелку, создали три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. Это помогает огню гореть даже при самой плохой погоде. Если ветер задует одну горелку, остальные продолжат гореть", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

"Конструкторы, которые разрабатывали эту горелку, создали три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. Это помогает огню гореть даже при самой плохой погоде. Если ветер задует одну горелку, остальные продолжат гореть", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
5 из 7
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева сказала, что участниками профилактики Вечного огня в Москве стали победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь", который был организован Общероссийским общественным движением "Народный фронт" совместно с компанией "Мосгаз". Всего в конкурсе приняли участие более 55 тысяч семей из 89 регионов России.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева сказала, что участниками профилактики Вечного огня в Москве стали победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь", который был организован Общероссийским общественным движением "Народный фронт" совместно с компанией "Мосгаз". Всего в конкурсе приняли участие более 55 тысяч семей из 89 регионов России.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
6 из 7
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"

После окончания профилактических работ Вечного огня в Александровском саду победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания.

Профилактика Вечного огня в Александровском саду

После окончания профилактических работ Вечного огня в Александровском саду победители конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми вечный огонь" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания.

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
7 из 7
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваГасан ГасангаджиевЕлена ЦунаеваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала