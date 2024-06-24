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Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции - РИА Новости, 24.06.2024
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19:00 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ofitser-1955151691.html
Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции
Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции - РИА Новости, 24.06.2024
Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции
Семья погибшего в Дагестане офицера полиции из Тюменской области в качестве материальной помощи получит три миллиона рублей, двум его сослуживцам, получившим... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:00
2024-06-24T19:00
тюменская область
дербент
махачкала
александр моор
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
общество
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ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Семья погибшего в Дагестане офицера полиции из Тюменской области в качестве материальной помощи получит три миллиона рублей, двум его сослуживцам, получившим при нападении боевиков тяжелые ранения, будет выплачено по одному миллиону рублей, также им будет оказана помощь в лечении и реабилитации, сообщил глава региона Александр Моор. "Погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции лейтенант Виталий Мезенцев, находившийся в Дагестане в командировке. … Два сотрудника заводоуковской полиции получили тяжелые ранения. … Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым – по 1 миллиону рублей, семье Виталия – 3 миллиона рублей", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале. У погибшего офицера, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов, остались двое детей. "Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО", - подчеркнул Моор. От лица жителей региона губернатор выразил соболезнования семье офицера, пожелал раненым скорейшего выздоровления, отметив, что им будет оказана помощь с лечением и реабилитацией. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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тюменская область, дербент, махачкала, александр моор, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество
Тюменская область, Дербент, Махачкала, Александр Моор, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Общество
Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции

Моор: семья погибшего в Дагестане офицера полиции получит 3 миллиона рублей

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаЦветы на месте теракта в Дербенте
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Цветы на месте теракта в Дербенте
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Семья погибшего в Дагестане офицера полиции из Тюменской области в качестве материальной помощи получит три миллиона рублей, двум его сослуживцам, получившим при нападении боевиков тяжелые ранения, будет выплачено по одному миллиону рублей, также им будет оказана помощь в лечении и реабилитации, сообщил глава региона Александр Моор.
"Погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции лейтенант Виталий Мезенцев, находившийся в Дагестане в командировке. … Два сотрудника заводоуковской полиции получили тяжелые ранения. … Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым – по 1 миллиону рублей, семье Виталия – 3 миллиона рублей", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
У погибшего офицера, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов, остались двое детей. "Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО", - подчеркнул Моор.
От лица жителей региона губернатор выразил соболезнования семье офицера, пожелал раненым скорейшего выздоровления, отметив, что им будет оказана помощь с лечением и реабилитацией.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
Контртеррористическая операция в Дагестане
Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана
Вчера, 13:32
 
Тюменская областьДербентМахачкалаАлександр МоорРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеОбщество
 
 
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