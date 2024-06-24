https://ria.ru/20240624/ofitser-1955151691.html

Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции

Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции - РИА Новости, 24.06.2024

Тюменская область поможет семье погибшего в Дагестане офицера полиции

Семья погибшего в Дагестане офицера полиции из Тюменской области в качестве материальной помощи получит три миллиона рублей, двум его сослуживцам, получившим... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:00

2024-06-24T19:00

2024-06-24T19:00

тюменская область

дербент

махачкала

александр моор

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

общество

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ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Семья погибшего в Дагестане офицера полиции из Тюменской области в качестве материальной помощи получит три миллиона рублей, двум его сослуживцам, получившим при нападении боевиков тяжелые ранения, будет выплачено по одному миллиону рублей, также им будет оказана помощь в лечении и реабилитации, сообщил глава региона Александр Моор. "Погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции лейтенант Виталий Мезенцев, находившийся в Дагестане в командировке. … Два сотрудника заводоуковской полиции получили тяжелые ранения. … Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым – по 1 миллиону рублей, семье Виталия – 3 миллиона рублей", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале. У погибшего офицера, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов, остались двое детей. "Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО", - подчеркнул Моор. От лица жителей региона губернатор выразил соболезнования семье офицера, пожелал раненым скорейшего выздоровления, отметив, что им будет оказана помощь с лечением и реабилитацией. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047797.html

тюменская область

дербент

махачкала

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тюменская область, дербент, махачкала, александр моор, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество