https://ria.ru/20240624/odkb-1955140468.html
Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ
Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ
Россия и Белоруссия нацелены на расширение взаимодействия ОДКБ с другими организациями, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:29
2024-06-24T18:29
2024-06-24T18:32
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия нацелены на расширение взаимодействия ОДКБ с другими организациями, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника."Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ", - говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают "ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности".
https://ria.ru/20240624/politika-1955138134.html
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россия, белоруссия, одкб, в мире, сергей алейник, сергей лавров
Россия, Белоруссия, ОДКБ, В мире, Сергей Алейник, Сергей Лавров
Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ
Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ с другими организациями