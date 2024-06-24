https://ria.ru/20240624/odkb-1955135452.html

Россия и Белоруссия выступили за укрепление внешнеполитических связей ОДКБ

Россия и Белоруссия выступили за укрепление внешнеполитических связей ОДКБ - РИА Новости, 24.06.2024

Россия и Белоруссия выступили за укрепление внешнеполитических связей ОДКБ

Россия и Белоруссия нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расширение ее... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:17

2024-06-24T18:17

2024-06-24T18:22

россия

одкб

белоруссия

безопасность

сергей лавров

сергей алейник

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расширение ее взаимодействия с другими организациями и продвижение статуса ее наблюдателя и партнера, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.Российский министр ранее прибыл в Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой. У Лаврова также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания предусмотрена и встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания."Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ", - говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают "ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности".При этом отмечается, что приоритетное внимание направлено на наращивание потенциала коллективных сил ОДКБ, в том числе миротворческого компонента, повышение их боеготовности и уровня координации оборонных структур государств, входящих в организацию. Также "прилагаются усилия по отработке эффективных алгоритмов кризисного реагирования организации"."Минск и Москва высоко оценивают практический вклад ОДКБ в борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами", - подчеркивается в заявлении", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html

https://ria.ru/20240610/odkb-1951853886.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, одкб, белоруссия, безопасность, сергей лавров, сергей алейник