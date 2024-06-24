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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 24.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:21
2024-06-24T08:21
2024-06-24T08:23
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении "Страны". С 7.49 в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Страна": в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы