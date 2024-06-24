https://ria.ru/20240624/odessa-1954958053.html

Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе

Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе - РИА Новости, 24.06.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе

Российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства и располагались... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:38

2024-06-24T08:38

2024-06-24T13:34

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства и располагались иностранные наемники, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма", — сказал он.Собеседник агентства предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.Кроме того, добавил Лебедев, под удар попали иностранные наемники."Удар был <…> как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские", — сказал подпольщик.По его словам, удар наносился двумя ракетами "Калибр", украинская ПВО при этом не сработала.С 07:49 до 08:15 в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе, но подробностей не приводили.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Читайте в Дзен: Удар по Флориде. В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. О чем задумались в Вашингтоне? В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского

https://ria.ru/20240624/sklad-1954948880.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, в мире