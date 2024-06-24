https://ria.ru/20240624/obstrel-1955172522.html
После украинского обстрела ДНР обесточено три поселка
После украинского обстрела ДНР обесточено три поселка - РИА Новости, 24.06.2024
После украинского обстрела ДНР обесточено три поселка
Ряд поселков ДНР обесточены в результате обстрелов республики украинскими войсками, заявил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:50
2024-06-24T20:50
2024-06-24T20:50
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Ряд поселков ДНР обесточены в результате обстрелов республики украинскими войсками, заявил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова, Ртутного комбината, Мичурина", - написал он в Telegram-канале. Приходько также отметил, что в поселке Солидарность повреждены ЛЭП и газопровод, а в Горловке обесточена фильтровальная станция № 2.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
После украинского обстрела ДНР обесточено три поселка
Приходько: после украинского обстрела ДНР обесточено три поселка