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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в понедельник за час выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, среди них пять кассетных боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:36
2024-06-24T18:36
2024-06-24T18:36
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, среди них пять кассетных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. После этого в промежутке с 16.55 по 17.40 украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, среди них было пять кассетных боеприпасов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке