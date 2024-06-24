https://ria.ru/20240624/natsizm-1955134874.html
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:15
2024-06-24T18:15
2024-06-24T18:19
в мире
россия
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации."В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минск и Москва совместно выступают на международных площадках против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, противодействуют попыткам фальсификации истории", - сообщается в документе.Россия и Белоруссия осуждают деятельность по ликвидации мемориального наследия и подчеркивают важность патриотического воспитания молодежи, указывается в заявлении.
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
Россия и Белоруссия продолжат расследование геноцида мирных жителей нацистами
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации.
"В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минск и Москва совместно выступают на международных площадках против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, противодействуют попыткам фальсификации истории", - сообщается в документе.
Россия и Белоруссия осуждают деятельность по ликвидации мемориального наследия и подчеркивают важность патриотического воспитания молодежи, указывается в заявлении.