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Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.06.2024
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18:15 24.06.2024 (обновлено: 18:19 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/natsizm-1955134874.html
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:15
2024-06-24T18:19
в мире
россия
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации."В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минск и Москва совместно выступают на международных площадках против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, противодействуют попыткам фальсификации истории", - сообщается в документе.Россия и Белоруссия осуждают деятельность по ликвидации мемориального наследия и подчеркивают важность патриотического воспитания молодежи, указывается в заявлении.
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в мире, россия, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма

Россия и Белоруссия продолжат расследование геноцида мирных жителей нацистами

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации.
"В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минск и Москва совместно выступают на международных площадках против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников, продолжают процесс расследования случаев геноцида мирного населения, противодействуют попыткам фальсификации истории", - сообщается в документе.
Россия и Белоруссия осуждают деятельность по ликвидации мемориального наследия и подчеркивают важность патриотического воспитания молодежи, указывается в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреРоссияБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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