https://ria.ru/20240624/nato-1955185758.html
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
США объявили Кению основным союзником вне НАТО - РИА Новости, 24.06.2024
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:25
2024-06-24T22:25
2024-06-24T22:25
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. "Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения", - говорится в президентском меморандуме, адресованном госсекретарю. Подобным привилегированным статусом обладают два десятка государства, три из них – Кения, Колумбия и Катар – были добавлены при Байдене.
https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html
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в мире, кения, сша, колумбия, джо байден, нато
В мире, Кения, США, Колумбия, Джо Байден, НАТО
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО