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США объявили Кению основным союзником вне НАТО - РИА Новости, 24.06.2024
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22:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/nato-1955185758.html
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
США объявили Кению основным союзником вне НАТО - РИА Новости, 24.06.2024
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:25
2024-06-24T22:25
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. "Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения", - говорится в президентском меморандуме, адресованном госсекретарю. Подобным привилегированным статусом обладают два десятка государства, три из них – Кения, Колумбия и Катар – были добавлены при Байдене.
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в мире, кения, сша, колумбия, джо байден, нато
В мире, Кения, США, Колумбия, Джо Байден, НАТО
США объявили Кению основным союзником вне НАТО

Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО

© Фото : Unsplash/Sergey PesterevВид на Килиманджаро из национального парка Амбосели, Кения
Вид на Килиманджаро из национального парка Амбосели, Кения - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Unsplash/Sergey Pesterev
Вид на Килиманджаро из национального парка Амбосели, Кения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.
"Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения", - говорится в президентском меморандуме, адресованном госсекретарю.
Подобным привилегированным статусом обладают два десятка государства, три из них – Кения, Колумбия и Катар – были добавлены при Байдене.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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В миреКенияСШАКолумбияДжо БайденНАТО
 
 
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