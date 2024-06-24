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"Хотят убить нас": в США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 24.06.2024 (обновлено: 17:40 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/nato-1955077359.html
"Хотят убить нас": в США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО
"Хотят убить нас": в США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО - РИА Новости, 24.06.2024
"Хотят убить нас": в США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе могут привести к всеобщей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:10
2024-06-24T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
александр вучич
венгрия
виктор орбан
нато
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе могут привести к всеобщей гибели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.Ранее Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в мировую катастрофу. Он отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, но факты, построенные "по логике железного детерминизма", говорят о приближении к глобальному столкновению. В пятницу Виктор Орбан выступил с утверждением, что НАТО организует на Украине военную миссию, в которой Венгрия не собирается участвовать."Я понимаю, почему президент Сербии Вучич и премьер-министр Венгрии Орбан обеспокоены. Они говорят: "Это безумные разговоры (позиция НАТО. — Прим. ред.), эти люди пытаются нас убить", — отметил Джонсон.Аналитик заявил, что в руководстве России присутствуют достаточно компетентные люди, чтобы не поддаваться на провокации со стороны альянса.Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240624/zapad-1955123554.html
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в мире, сербия, александр вучич, венгрия, виктор орбан, нато, украина, россия, москва, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру), такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Александр Вучич, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Украина, Россия, Москва, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Такер Карлсон
"Хотят убить нас": в США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО

Джонсон: Вучич и Орбан опасаются, что действия НАТО могут привести к их гибели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе могут привести к всеобщей гибели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
Ранее Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в мировую катастрофу. Он отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, но факты, построенные "по логике железного детерминизма", говорят о приближении к глобальному столкновению. В пятницу Виктор Орбан выступил с утверждением, что НАТО организует на Украине военную миссию, в которой Венгрия не собирается участвовать.
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"Я понимаю, почему президент Сербии Вучич и премьер-министр Венгрии Орбан обеспокоены. Они говорят: "Это безумные разговоры (позиция НАТО. — Прим. ред.), эти люди пытаются нас убить", — отметил Джонсон.
Аналитик заявил, что в руководстве России присутствуют достаточно компетентные люди, чтобы не поддаваться на провокации со стороны альянса.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияАлександр ВучичВенгрияВиктор ОрбанНАТОУкраинаРоссияМоскваСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Такер Карлсон
 
 
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