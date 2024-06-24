https://ria.ru/20240624/nak-1954943134.html

На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники

На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники - РИА Новости, 24.06.2024

На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники

На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает Национальный... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:27

2024-06-24T02:27

2024-06-24T02:27

махачкала

дербент

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает Национальный антитеррористический комитет. "На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.

https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

махачкала

дербент

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махачкала, дербент, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале