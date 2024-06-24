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Боярская и Черневич получили "Золотую маску"

Боярская и Черневич получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024

Боярская и Черневич получили "Золотую маску"

Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:50

2024-06-24T22:50

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом драматическом театре-Театре Европы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. "Я очень болела за Игоря. Игорь Черневич - выдающийся артист, талантливый, умный, эрудированный, блестящий. Он моя радость, мой крест, мое отчаяние, моя любовь и все вместе. Столько всего мы уже прошли вместе. Так неожиданно, что мы вдвоём получаем эту "Золотую маску". Спасибо огромное нашему учителю, режиссёру Льву Абрамовичу Додину за то, что он всегда ставит перед нами новые задачи, которые кажутся невыполнимыми, тем самым побуждая нас к бесконечному росту и развитию. И, конечно, огромное спасибо нашему зрителю", - сказала Боярская, получая "Золотую маску". Хореограф, театральный режиссёр, член жюри Алла Сигалова наградила композитора Артура Байдо за создание музыки к спектаклю "Орел и ворон" Красноярского музыкального театра. Ректор ГИТИСа, член жюри Григорий Заславский вручил спецпремию создателям спектакля "Приключения Рустема" Татарского театра юного зрителя имени Кариева. "Специальная премия исправляет несправедливость других номинаций. Поэтому специальная премия жюри "Драматический театр и Театр кукол" вручается за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя спектаклю "Приключения Рустема" Татарского театра юного зрителя имени Кариева", - сказал он. Театральный режиссёр, член жюри Сергей Женовач наградил спецпремией "За ансамбль спектакля" постановку "Калечина Малечина" Театра юного зрителя Ханты-Мансийского автономного округа (Нягань). Кроме того, актёр и режиссёр, член жюри Вячеслав Стародубцев вручил спецнаграду Борису Рудаку "За яркую интерпретацию роли Риккардо" в спектакле "Бал-маскарад" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html

https://ria.ru/20240624/dodin-1955179506.html

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