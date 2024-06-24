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Постановщики "Замка герцога Синяя Борода" получили "Золотую маску"

Постановщики "Замка герцога Синяя Борода" получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024

Постановщики "Замка герцога Синяя Борода" получили "Золотую маску"

Евгению Сафонову, Алину Тихонову, Илону Бородину и Михаила Иванова наградили "Золотой маской" за лучшую работу художника-постановщика в музыкальном театре в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:57

2024-06-24T21:57

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгению Сафонову, Алину Тихонову, Илону Бородину и Михаила Иванова наградили "Золотой маской" за лучшую работу художника-постановщика в музыкальном театре в спектакле "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Евгения Сафронова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов. Спектакль "Замок герцога Синяя Борода", Пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского", - объявил ведущий церемонии. Композитор Дмитрий Курляндский удостоен награды за музыку к спектаклю "Катерина Измайлова", Пермского "Театра-Театра". Кроме того, призов удостоены в номинации "Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр" Ксения Котенева, Константин Бинкин за работу над постановкой "Замок герцога Синяя Борода" Пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Премию в номинации "Лучшая работа художника по костюмам. Музыкальный театр" вручили Елене Трубецкой за создание постановки "Сильфида" в Екатеринбургском театре "Урал Опера Балет". "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html

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