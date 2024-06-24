https://ria.ru/20240624/moskva-1955009530.html
Производство мебели в Москве выросло почти на 20 процентов
Производство мебели в Москве выросло почти на 20 процентов - РИА Новости, 24.06.2024
Производство мебели в Москве выросло почти на 20 процентов
Столичные предприятия, выпускающие мебель, увеличили объемы производства на 19,7% с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:03
2024-06-24T12:03
2024-06-24T12:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
максим ликсутов
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Столичные предприятия, выпускающие мебель, увеличили объемы производства на 19,7% с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Мебель, которая изготавливается на московских фабриках, востребована не только в столице, но и также ее активно поставляют в другие регионы РФ."Мебель столичного производства применяется в интерьерах жилых домов, квартир, офисов, гостиниц, ресторанов, а также на социальных объектах. За первые четыре месяца 2024-го промпредприятия Москвы нарастили объемы выпуска мебели почти на 20%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что это стало возможным за счет расширения промышленных мощностей, всесторонней поддержке властей Москвы и возросшему спросу на отечественную продукцию на внутреннем рынке."Сегодня в столице работает больше 130 компаний, специализирующихся на изготовлении мебельной продукции. Они выпускают широкий ассортимент изделий – диваны, кресла, шкафы, столы, стулья и многое другое. Производители успешно адаптировались к новым экономическим реалиям – активно развиваются и замещают товары зарубежных поставщиков. Помимо роста производства, положительная динамика в отрасли отмечается и в объеме отгруженной продукции – по итогам четырех месяцев этого года он вырос более чем в 1,7 раза", – заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Отмечается, что в расширении производств значительную роль играет внутренний спрос. Так, в 2023 году в столице было построено более 415 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Это больше, чем за предыдущие 5 лет.На данный момент у предприятий есть все инструменты, чтобы при поддержке Москвы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки.Например, им доступно более 20 системных инструментов поддержки, которые включают различные финансовые и нефинансовые инструменты. В 2023 году поддержкой воспользовались более 800 предприятий.
https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Максим Ликсутов
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Столичные предприятия, выпускающие мебель, увеличили объемы производства на 19,7% с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мебель, которая изготавливается на московских фабриках, востребована не только в столице, но и также ее активно поставляют в другие регионы РФ.
"Мебель столичного производства применяется в интерьерах жилых домов, квартир, офисов, гостиниц, ресторанов, а также на социальных объектах. За первые четыре месяца 2024-го промпредприятия Москвы нарастили объемы выпуска мебели почти на 20%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он добавил, что это стало возможным за счет расширения промышленных мощностей, всесторонней поддержке властей Москвы и возросшему спросу на отечественную продукцию на внутреннем рынке.
"Сегодня в столице работает больше 130 компаний, специализирующихся на изготовлении мебельной продукции. Они выпускают широкий ассортимент изделий – диваны, кресла, шкафы, столы, стулья и многое другое. Производители успешно адаптировались к новым экономическим реалиям – активно развиваются и замещают товары зарубежных поставщиков. Помимо роста производства, положительная динамика в отрасли отмечается и в объеме отгруженной продукции – по итогам четырех месяцев этого года он вырос более чем в 1,7 раза", – заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
Отмечается, что в расширении производств значительную роль играет внутренний спрос. Так, в 2023 году в столице было построено более 415 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Это больше, чем за предыдущие 5 лет.
На данный момент у предприятий есть все инструменты, чтобы при поддержке Москвы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки.
Например, им доступно более 20 системных инструментов поддержки, которые включают различные финансовые и нефинансовые инструменты. В 2023 году поддержкой воспользовались более 800 предприятий.