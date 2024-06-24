https://ria.ru/20240624/moskva-1954954529.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:51
2024-06-24T07:51
2024-06-24T07:51
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла. В Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров немного ниже нормы, они составят 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Леус: в Москве 24 июня ожидается облачная погода и до 22 градусов тепла