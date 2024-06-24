https://ria.ru/20240624/moshenniki-1955033312.html

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов - РИА Новости, 24.06.2024

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов

Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом похитили у академика РАН Валентина Чантурии и его супруги более 20,8 миллиона рублей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:38

2024-06-24T12:38

2024-06-24T13:06

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом похитили у академика РАН Валентина Чантурии и его супруги более 20,8 миллиона рублей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, неизвестные в течение недели звонили Чантурии, представлялись сотрудниками полиции и убеждали 85-летнего ученого и его супругу, что им необходимо "обезопасить" деньги, передав все сбережения им. "В результате преступники убедили мужчину и женщину снять со счетов деньги и передать их курьеру. Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей", - сказал он. По данному факту расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Согласно информации с сайта РАН, Чантурия является автором более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими госнаградами.

https://ria.ru/20240624/peterburg-1954999685.html

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москва, россия, российская академия наук, происшествия