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Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов - РИА Новости, 24.06.2024
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12:38 24.06.2024 (обновлено: 13:06 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/moshenniki-1955033312.html
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов - РИА Новости, 24.06.2024
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов
Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом похитили у академика РАН Валентина Чантурии и его супруги более 20,8 миллиона рублей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:38
2024-06-24T13:06
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом похитили у академика РАН Валентина Чантурии и его супруги более 20,8 миллиона рублей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, неизвестные в течение недели звонили Чантурии, представлялись сотрудниками полиции и убеждали 85-летнего ученого и его супругу, что им необходимо "обезопасить" деньги, передав все сбережения им. "В результате преступники убедили мужчину и женщину снять со счетов деньги и передать их курьеру. Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей", - сказал он. По данному факту расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Согласно информации с сайта РАН, Чантурия является автором более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими госнаградами.
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москва, россия, российская академия наук, происшествия
Москва, Россия, Российская академия наук, Происшествия
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов

Мошенники обманом похитили более 20 млн рублей у академика РАН и его супруги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом похитили у академика РАН Валентина Чантурии и его супруги более 20,8 миллиона рублей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, неизвестные в течение недели звонили Чантурии, представлялись сотрудниками полиции и убеждали 85-летнего ученого и его супругу, что им необходимо "обезопасить" деньги, передав все сбережения им.
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"В результате преступники убедили мужчину и женщину снять со счетов деньги и передать их курьеру. Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей", - сказал он.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.
Согласно информации с сайта РАН, Чантурия является автором более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими госнаградами.
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