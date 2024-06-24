https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России

Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России - РИА Новости, 24.06.2024

Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России

Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:50

2024-06-24T20:50

2024-06-24T20:51

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. Правительство Молдавии одобрило в пятницу проект поправок в договор с Румынией, который предполагает военное сотрудничество двух стран в международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. "На сегодняшний день Молдавия – это дубинка против РФ в руках у Запада. Все жители республики обеспокоены усиленным финансированием на закупку оружия, а также постоянными военными учениями", - отметила Гуцул. Она подчеркнула, что официальный Кишинев должен соблюдать нейтралитет, и в этом контексте вопросы об усиленной военной подготовке Национальной армии вызывают серьёзные вопросы в обществе. "У нас что ни день, то военные учения. К чему мы готовимся? Я уверена, что у России и в мыслях нет нападать на Молдавию. Разве есть к этому какие-то предпосылки?" - сказала Гуцул. Глава Гагаузии отметила важность мирного сосуществования и дипломатического решения конфликтов, она выразила надежду на укрепление доверия между Молдавией и Россией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

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молдавия, россия, румыния, евгения гуцул, майя санду, нато, оон, обсе