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Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России - РИА Новости, 24.06.2024
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20:50 24.06.2024 (обновлено: 20:51 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России - РИА Новости, 24.06.2024
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России
Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:50
2024-06-24T20:51
молдавия
россия
румыния
евгения гуцул
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. Правительство Молдавии одобрило в пятницу проект поправок в договор с Румынией, который предполагает военное сотрудничество двух стран в международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. "На сегодняшний день Молдавия – это дубинка против РФ в руках у Запада. Все жители республики обеспокоены усиленным финансированием на закупку оружия, а также постоянными военными учениями", - отметила Гуцул. Она подчеркнула, что официальный Кишинев должен соблюдать нейтралитет, и в этом контексте вопросы об усиленной военной подготовке Национальной армии вызывают серьёзные вопросы в обществе. "У нас что ни день, то военные учения. К чему мы готовимся? Я уверена, что у России и в мыслях нет нападать на Молдавию. Разве есть к этому какие-то предпосылки?" - сказала Гуцул. Глава Гагаузии отметила важность мирного сосуществования и дипломатического решения конфликтов, она выразила надежду на укрепление доверия между Молдавией и Россией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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молдавия, россия, румыния, евгения гуцул, майя санду, нато, оон, обсе
Молдавия, Россия, Румыния, Евгения Гуцул, Майя Санду, НАТО, ООН, ОБСЕ
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России

Гуцул: Молдавия стала дубинкой Запада против России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21.
Правительство Молдавии одобрило в пятницу проект поправок в договор с Румынией, который предполагает военное сотрудничество двух стран в международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС.
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"На сегодняшний день Молдавия – это дубинка против РФ в руках у Запада. Все жители республики обеспокоены усиленным финансированием на закупку оружия, а также постоянными военными учениями", - отметила Гуцул.
Она подчеркнула, что официальный Кишинев должен соблюдать нейтралитет, и в этом контексте вопросы об усиленной военной подготовке Национальной армии вызывают серьёзные вопросы в обществе.
"У нас что ни день, то военные учения. К чему мы готовимся? Я уверена, что у России и в мыслях нет нападать на Молдавию. Разве есть к этому какие-то предпосылки?" - сказала Гуцул.
Глава Гагаузии отметила важность мирного сосуществования и дипломатического решения конфликтов, она выразила надежду на укрепление доверия между Молдавией и Россией.
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Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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