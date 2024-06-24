https://ria.ru/20240624/mishustin-1955131020.html

Мишустин призвал обновить федеральные и нацпроекты в короткие сроки

Мишустин призвал обновить федеральные и нацпроекты в короткие сроки - РИА Новости, 24.06.2024

Мишустин призвал обновить федеральные и нацпроекты в короткие сроки

Властям России предстоит в самые короткие сроки обновить многие национальные и федеральные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:59

2024-06-24T17:59

2024-06-24T17:59

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михаил мишустин

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Властям России предстоит в самые короткие сроки обновить многие национальные и федеральные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. "В самые короткие сроки нам предстоит в соответствии с целями, которые были поставлены президентом, обновить и многие национальные, и федеральные проекты, предусмотреть соответствующее финансирование с учетом приоритетов по поддержке семей, молодежи, по развитию собственного производства в самых различных отраслях, укрепления нашего финансового, экономического, технологического, промышленного суверенитета", - сказал Мишустин. Он отметил, что Совет Федерации всегда приходит к правительству "с самыми серьезными и нужными инициативами". Премьер упомянул, что по результатам предыдущей такой встречи с сенаторами, которая состоялась год назад, было дано более 20 поручений министерствам, ведомствам, службам. "Они все исполнены, подготовлены необходимые документы. Те, которые в нашем ведении, они на выпуске. Если требуется обсуждение в парламенте, соответственно, направлены в Федеральное Собрание. Я знаю, что сенаторы тщательно отслеживают, что делается по правительственным поручениям в процессе законотворчества", - заявил глава кабмина.

https://ria.ru/20220718/natsproekty-1803146079.html

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, общество