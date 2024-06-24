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Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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17:17 24.06.2024 (обновлено: 17:33 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/mishustin-1955116723.html
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе
Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:17
2024-06-24T17:33
россия
михаил мишустин
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры поддержки людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом, принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей", - заявил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе

Мишустин: правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры поддержки людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом, принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей", - заявил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Власти: следователи работают в родном для террористов районе Дагестана
Вчера, 16:39
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
Вчера, 15:08
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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