https://ria.ru/20240624/mishustin-1955116723.html
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе
Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:17
2024-06-24T17:17
2024-06-24T17:33
россия
михаил мишустин
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры поддержки людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом, принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей", - заявил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе
Мишустин: правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе