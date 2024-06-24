https://ria.ru/20240624/mishustin-1955116723.html

Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе

Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Правительство на связи с Путиным по терактам в Дагестане и Севастополе

Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:17

2024-06-24T17:17

2024-06-24T17:33

россия

михаил мишустин

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4fe318f6c578305b1b5a70e735a1f1e3.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России постоянно находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу терактов в Дагестане и Севастополе, принимаются все меры поддержки людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом, принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей", - заявил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html

https://ria.ru/20240624/oon-1955076788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms