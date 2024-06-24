Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщил МИД
МИД: Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Любые недружественные акции со стороны Запада не останутся без должного ответа, РФ в ответ на санкции ЕС против Москвы расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД РФ.
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"Европейский союз продолжает конфронтационную политику в отношении нашей страны. Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный "пакет"... В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявил МИД РФ, текст заявления опубликован на сайте министерства.
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В частности, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи киевскому режиму; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "спецтрибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами; "отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества. В российский ответный "стоп-лист" также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза и национальных делегаций в ПАСЕ, которые на систематической основе "штампуют" агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации.
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"Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа", - добавили в МИД.