https://ria.ru/20240624/mid-1955028737.html

Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь

Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024

Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:30

2024-06-24T12:30

2024-06-24T14:15

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обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство."Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", — говорится в заявлении МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что причастность США к обстрелу не вызывает сомнений. Вашингтон, который ведет гибридную войну против Росси фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.Обстрел Севастополя ракетами ATACMSУкраинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

https://ria.ru/20240624/ssha-1954941299.html

https://ria.ru/20240624/krym-1955017707.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, линн трейси, в мире, вашингтон (штат)