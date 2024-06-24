Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь
В МИД пообещали послу США Трейси ответ на удар по Севастополю
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство.
"Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", — говорится в заявлении МИД.
На Смоленской площади подчеркнули, что причастность США к обстрелу не вызывает сомнений.
Вашингтон, который ведет гибридную войну против Росси фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.
Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.