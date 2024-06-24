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Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024
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12:30 24.06.2024 (обновлено: 14:15 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/mid-1955028737.html
Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь
Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024
Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:30
2024-06-24T14:15
сша
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
линн трейси
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство."Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", — говорится в заявлении МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что причастность США к обстрелу не вызывает сомнений. Вашингтон, который ведет гибридную войну против Росси фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.Обстрел Севастополя ракетами ATACMSУкраинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
https://ria.ru/20240624/ssha-1954941299.html
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сша, россия, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, линн трейси, в мире, вашингтон (штат)
США, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины, Линн Трейси, В мире, Вашингтон (штат)
Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь

В МИД пообещали послу США Трейси ответ на удар по Севастополю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами, сообщило министерство.
"Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", — говорится в заявлении МИД.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю
01:45
На Смоленской площади подчеркнули, что причастность США к обстрелу не вызывает сомнений.
Вашингтон, который ведет гибридную войну против Росси фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.
Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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СШАРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВооруженные силы УкраиныЛинн ТрейсиВ миреВашингтон (штат)
 
 
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