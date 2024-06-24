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В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях
Жители и гости Севастополя организовали в одном из парков в центре города стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате террористического удара по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:44
2024-06-24T23:44
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители и гости Севастополя организовали в одном из парков в центре города стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате террористического удара по городу украинских боевиков 23 июня, передаёт корреспондент РИА Новости. Цветы, игрушки и сладости люди несут к фонтану на детской площадке парка в центре Севастополя. Даже поздним вечером у мемориала собираются люди. Некоторые из них приносят цветы, другие приходят молча почтить память погибших детей. На парапете фонтана несколько десятков мягких игрушек, рисунки, также зажжены свечи. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
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севастополь, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о погибших детях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Стихийный мемориал в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стихийный мемориал в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители и гости Севастополя организовали в одном из парков в центре города стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате террористического удара по городу украинских боевиков 23 июня, передаёт корреспондент РИА Новости.
Цветы, игрушки и сладости люди несут к фонтану на детской площадке парка в центре Севастополя. Даже поздним вечером у мемориала собираются люди. Некоторые из них приносят цветы, другие приходят молча почтить память погибших детей. На парапете фонтана несколько десятков мягких игрушек, рисунки, также зажжены свечи.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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