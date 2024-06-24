https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях - РИА Новости, 24.06.2024

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях

Жители и гости Севастополя организовали в одном из парков в центре города стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате террористического удара по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:44

2024-06-24T23:44

2024-06-24T23:44

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители и гости Севастополя организовали в одном из парков в центре города стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате террористического удара по городу украинских боевиков 23 июня, передаёт корреспондент РИА Новости. Цветы, игрушки и сладости люди несут к фонтану на детской площадке парка в центре Севастополя. Даже поздним вечером у мемориала собираются люди. Некоторые из них приносят цветы, другие приходят молча почтить память погибших детей. На парапете фонтана несколько десятков мягких игрушек, рисунки, также зажжены свечи. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия