https://ria.ru/20240624/melikov-1954944089.html

Ситуация в Дагестане находится под контролем властей, заверил Меликов

Ситуация в Дагестане находится под контролем властей, заверил Меликов - РИА Новости, 24.06.2024

Ситуация в Дагестане находится под контролем властей, заверил Меликов

Ситуация в Дагестане, где произошли теракты, контролируется органами госвласти и правоохранителями, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:48

2024-06-24T02:48

2024-06-24T03:25

дербент

махачкала

происшествия

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Дагестане, где произошли теракты, контролируется органами госвласти и правоохранителями, заявил глава региона Сергей Меликов. "Хотел бы попросить всех вас, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости республики, сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами", - сказал Меликов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

дербент

махачкала

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дербент, махачкала, происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале