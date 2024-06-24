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Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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00:34 24.06.2024 (обновлено: 00:40 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/melikov-1954937308.html
Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане
Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, до этого он посетил место происшествия,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:34
2024-06-24T00:40
сергей меликов
махачкала
дербент
россия
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, до этого он посетил место происшествия, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона."Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба, сформированного в связи с событиями минувшего дня. До этого глава региона лично побывал на месте происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что в заседании принимают участие руководители органов власти, правоохранительного блока и муниципалитетов.По итогам заседания глава Дагестана даст комментарий о ситуации и принятых мерах.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
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сергей меликов, махачкала, дербент, россия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Сергей Меликов, Махачкала, Дербент, Россия, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане

Глава Дагестана Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, до этого он посетил место происшествия, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона.
«
"Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба, сформированного в связи с событиями минувшего дня. До этого глава региона лично побывал на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в заседании принимают участие руководители органов власти, правоохранительного блока и муниципалитетов.
По итогам заседания глава Дагестана даст комментарий о ситуации и принятых мерах.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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Сергей МеликовМахачкалаДербентРоссияРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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