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Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2024
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14:32 24.06.2024 (обновлено: 14:43 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html
Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев
Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2024
Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев
Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться на фоне ее бездумного присоединения к антироссийским санкциям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:32
2024-06-24T14:43
россия
южная корея
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться на фоне ее бездумного присоединения к антироссийским санкциям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ."В Сеуле возмущаются по поводу нового соглашения между Россией и КНДР. Мы будем его строго выполнять, в том числе положения о взаимной безопасности. Но отношения с Южной Кореей будут и дальше ухудшаться с учетом их бездумного присоединения к антироссийским санкциям", - написал Медведев в соцсети X.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль позднее заявил, что Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна.
https://ria.ru/20240624/koreya-1954964485.html
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954305091.html
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россия, южная корея, дмитрий медведев
Россия, Южная Корея, Дмитрий Медведев
Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев

Медведев: отношения Москвы с Сеулом ухудшатся на фоне присоединения к санкциям

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться на фоне ее бездумного присоединения к антироссийским санкциям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев .
«
"В Сеуле возмущаются по поводу нового соглашения между Россией и КНДР. Мы будем его строго выполнять, в том числе положения о взаимной безопасности. Но отношения с Южной Кореей будут и дальше ухудшаться с учетом их бездумного присоединения к антироссийским санкциям", - написал Медведев в соцсети X.
Здание Министерства иностранных дел Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Южная Корея, США и Япония осудили договор между Москвой и Пхеньяном
09:23
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль позднее заявил, что Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна.
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России
20 июня, 16:32
 
РоссияЮжная КореяДмитрий Медведев
 
 
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