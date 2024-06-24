https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html

Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев

Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2024

Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться, заявил Медведев

Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться на фоне ее бездумного присоединения к антироссийским санкциям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:32

2024-06-24T14:32

2024-06-24T14:43

россия

южная корея

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отношения России с Южной Кореей будут ухудшаться на фоне ее бездумного присоединения к антироссийским санкциям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ."В Сеуле возмущаются по поводу нового соглашения между Россией и КНДР. Мы будем его строго выполнять, в том числе положения о взаимной безопасности. Но отношения с Южной Кореей будут и дальше ухудшаться с учетом их бездумного присоединения к антироссийским санкциям", - написал Медведев в соцсети X.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль позднее заявил, что Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна.

https://ria.ru/20240624/koreya-1954964485.html

https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954305091.html

россия

южная корея

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россия, южная корея, дмитрий медведев