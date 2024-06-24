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В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек - РИА Новости, 24.06.2024
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15:50 24.06.2024 (обновлено: 16:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/mchs-1955091507.html
В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек
В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек - РИА Новости, 24.06.2024
В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек
Девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:50
2024-06-24T16:55
происшествия
фрязино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По лестничным маршам один человек спасён из пожара во Фрязино. По предварительной информации, в здании находятся ещё девять человек. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, огнем охвачены 5-7 этажи, пожару присвоен третий ранг сложности."На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда", - написал он.
https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html
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происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек

МЧС: девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино

© Кадр видео из соцсетейПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино
© Кадр видео из соцсетей
Пожар во Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"По лестничным маршам один человек спасён из пожара во Фрязино. По предварительной информации, в здании находятся ещё девять человек. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, огнем охвачены 5-7 этажи, пожару присвоен третий ранг сложности.
«
"На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда", - написал он.
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ПроисшествияФрязиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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