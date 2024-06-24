https://ria.ru/20240624/mchs-1955091507.html

В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек

В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек - РИА Новости, 24.06.2024

В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться девять человек

Девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:50

2024-06-24T15:50

2024-06-24T16:55

происшествия

фрязино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Девять человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По лестничным маршам один человек спасён из пожара во Фрязино. По предварительной информации, в здании находятся ещё девять человек. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, огнем охвачены 5-7 этажи, пожару присвоен третий ранг сложности."На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда", - написал он.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

фрязино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино