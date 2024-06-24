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Маск сделал тревожное предсказание о войне - РИА Новости, 24.06.2024
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12:25 24.06.2024 (обновлено: 12:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/mask-1955024402.html
Маск сделал тревожное предсказание о войне
Маск сделал тревожное предсказание о войне - РИА Новости, 24.06.2024
Маск сделал тревожное предсказание о войне
В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:25
2024-06-24T12:34
технологии
россия
украина
владимир кулишов
илон маск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х."Войны будущего — это войны дронов", — написал он.Так Маск отреагировал на пост в Х, автор которого обратил внимание, что Россия и Украина массово используют дешевые БПЛА. Пользователь отметил, что это такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.Сейчас мир наблюдает новейшую стадию военных действий, заключалось в посте.Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
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технологии, россия, украина, владимир кулишов, илон маск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Украина, Владимир Кулишов, Илон Маск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Маск сделал тревожное предсказание о войне

Маск заявил, что в будущем войны будут вестись дронами

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х.
"Войны будущего — это войны дронов", — написал он.
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3 мая, 03:55
Так Маск отреагировал на пост в Х, автор которого обратил внимание, что Россия и Украина массово используют дешевые БПЛА. Пользователь отметил, что это такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.
Сейчас мир наблюдает новейшую стадию военных действий, заключалось в посте.
Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.
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ТехнологииРоссияУкраинаВладимир КулишовИлон МаскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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