https://ria.ru/20240624/mask-1955024402.html
Маск сделал тревожное предсказание о войне
Маск сделал тревожное предсказание о войне - РИА Новости, 24.06.2024
Маск сделал тревожное предсказание о войне
В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:25
2024-06-24T12:25
2024-06-24T12:34
технологии
россия
украина
владимир кулишов
илон маск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х."Войны будущего — это войны дронов", — написал он.Так Маск отреагировал на пост в Х, автор которого обратил внимание, что Россия и Украина массово используют дешевые БПЛА. Пользователь отметил, что это такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.Сейчас мир наблюдает новейшую стадию военных действий, заключалось в посте.Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, владимир кулишов, илон маск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Украина, Владимир Кулишов, Илон Маск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Маск сделал тревожное предсказание о войне
Маск заявил, что в будущем войны будут вестись дронами
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х
.
"Войны будущего — это войны дронов", — написал он.
Так Маск отреагировал на пост в Х, автор которого обратил внимание, что Россия и Украина массово используют дешевые БПЛА. Пользователь отметил, что это такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.
Сейчас мир наблюдает новейшую стадию военных действий, заключалось в посте.
Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.