https://ria.ru/20240624/mask-1955024402.html

Маск сделал тревожное предсказание о войне

Маск сделал тревожное предсказание о войне - РИА Новости, 24.06.2024

Маск сделал тревожное предсказание о войне

В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:25

2024-06-24T12:25

2024-06-24T12:34

технологии

россия

украина

владимир кулишов

илон маск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В будущем войны будут вестись с помощью беспилотников, заявил американский предприниматель Илон Маск в Х."Войны будущего — это войны дронов", — написал он.Так Маск отреагировал на пост в Х, автор которого обратил внимание, что Россия и Украина массово используют дешевые БПЛА. Пользователь отметил, что это такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.Сейчас мир наблюдает новейшую стадию военных действий, заключалось в посте.Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

россия

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технологии, россия, украина, владимир кулишов, илон маск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)