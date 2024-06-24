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В Малайзии заявили о массовом обесцвечивании коралловых рифов - РИА Новости, 24.06.2024
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10:49 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/malayziya-1954988246.html
В Малайзии заявили о массовом обесцвечивании коралловых рифов
В Малайзии заявили о массовом обесцвечивании коралловых рифов - РИА Новости, 24.06.2024
В Малайзии заявили о массовом обесцвечивании коралловых рифов
Департамент рыболовства Малайзии заявил порталу Star, что в стране происходит массовое обесцвечивание коралловых рифов из-за повышения глобальной температуры... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:49
2024-06-24T10:49
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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Департамент рыболовства Малайзии заявил порталу Star, что в стране происходит массовое обесцвечивание коралловых рифов из-за повышения глобальной температуры моря. "Изменение цвета коралловых рифов не только представляет серьезную угрозу для здоровья морских обитателей, но также имеет серьезные последствия для морского биоразнообразия, что впоследствии повлияет на туристическую индустрию страны", - приводит малайзийский портал Star заявление ведомства. Проверки, проведенные департаментом с апреля по июнь, показали, что более 50% коралловых рифов страны пострадали от массового обесцвечивания. "Большинство пострадавших рифов находятся на мелководье глубиной менее 10 метров. Департамент совместно с различными сторонами отслеживает все эти участки, чтобы обнаружить изменения в ситуации с обесцвечиванием", - уточнили в ведомстве. В департаменте также подчеркнули, что если обесцвечивание превысит 80%, будут приняты дальнейшие меры вмешательства, включая временные ограничения доступа. "В Малайзии массовые случаи обесцвечивания произошли в 1998, 2004, 2010 годах и в период с 2014 по 2016 год. Судя по глобальным тенденциям температуры моря, в будущем массовые обесцвечивания будут происходить чаще", - заявили в департаменте рыболовства Малайзии.
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малайзия, в мире
Малайзия, В мире
В Малайзии заявили о массовом обесцвечивании коралловых рифов

Малайзия заявила об обесцвечивании коралловых рифов из-за глобального потепления

© Фото : Department of Fisheries MalaysiaОбесцвечивание коралловых рифов в Малайзии
Обесцвечивание коралловых рифов в Малайзии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Department of Fisheries Malaysia
Обесцвечивание коралловых рифов в Малайзии
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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Департамент рыболовства Малайзии заявил порталу Star, что в стране происходит массовое обесцвечивание коралловых рифов из-за повышения глобальной температуры моря.
«
"Изменение цвета коралловых рифов не только представляет серьезную угрозу для здоровья морских обитателей, но также имеет серьезные последствия для морского биоразнообразия, что впоследствии повлияет на туристическую индустрию страны", - приводит малайзийский портал Star заявление ведомства.
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Проверки, проведенные департаментом с апреля по июнь, показали, что более 50% коралловых рифов страны пострадали от массового обесцвечивания.
"Большинство пострадавших рифов находятся на мелководье глубиной менее 10 метров. Департамент совместно с различными сторонами отслеживает все эти участки, чтобы обнаружить изменения в ситуации с обесцвечиванием", - уточнили в ведомстве.
В департаменте также подчеркнули, что если обесцвечивание превысит 80%, будут приняты дальнейшие меры вмешательства, включая временные ограничения доступа.
"В Малайзии массовые случаи обесцвечивания произошли в 1998, 2004, 2010 годах и в период с 2014 по 2016 год. Судя по глобальным тенденциям температуры моря, в будущем массовые обесцвечивания будут происходить чаще", - заявили в департаменте рыболовства Малайзии.
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