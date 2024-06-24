https://ria.ru/20240624/kurs-1955154262.html

Курс юаня на Мосбирже упал до 11,68 рубля

Курс юаня на Мосбирже упал до 11,68 рубля - РИА Новости, 24.06.2024

Курс юаня на Мосбирже упал до 11,68 рубля

Куря рубля по итогам торгов понедельника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:07

2024-06-24T19:07

2024-06-24T19:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Куря рубля по итогам торгов понедельника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 37 копеек, до 11,68 рубля.

https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html

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экономика, московская биржа