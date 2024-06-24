https://ria.ru/20240624/kurs-1955147000.html

Официальный курс юаня к рублю снизился на 18,73 копейки

Официальный курс юаня к рублю снизился на 18,73 копейки - РИА Новости, 24.06.2024

Официальный курс юаня к рублю снизился на 18,73 копейки

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,73 копейки, до 11,8582 рубля, курс доллара уменьшился на 58,65 копейки, до 87,373... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:51

2024-06-24T18:51

2024-06-24T18:51

экономика

россия

сша

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,73 копейки, до 11,8582 рубля, курс доллара уменьшился на 58,65 копейки, до 87,373 рубля, евро снизился на 18,47 копейки, до 94,0759 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html

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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)