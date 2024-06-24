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"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности - РИА Новости, 24.06.2024
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17:36 24.06.2024 (обновлено: 18:20 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kukhnya-1955123463.html
"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности
"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности - РИА Новости, 24.06.2024
"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности
Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), ей грозит штраф или приостановление деятельности, РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:36
2024-06-24T18:20
происшествия
михаил мурашко
москва
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россия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
ярославль
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), ей грозит штраф или приостановление деятельности, сообщили РИА Новости в суде."Протокол на ООО "Локалкитчен" зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", — сказал собеседник агентства.За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения фирме грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С соответствующими симптомами к медикам обращались пациенты в Москве, Ярославле, Нижегородской области и Казани.Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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происшествия, михаил мурашко, москва, нижегородская область, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, ярославль
Происшествия, Михаил Мурашко, Москва, Нижегородская область, Россия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Ярославль
"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности

"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности на 90 дней

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), ей грозит штраф или приостановление деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол на ООО "Локалкитчен" зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", — сказал собеседник агентства.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения фирме грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.
По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С соответствующими симптомами к медикам обращались пациенты в Москве, Ярославле, Нижегородской области и Казани.
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма
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Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
Заготовка овощей - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма
18 июня, 16:21
 
ПроисшествияМихаил МурашкоМоскваНижегородская областьРоссияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиЯрославль
 
 
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