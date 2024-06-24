https://ria.ru/20240624/kukhnya-1955123463.html

"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности

"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности - РИА Новости, 24.06.2024

"Кухне на районе" грозит штраф или приостановление деятельности

Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), ей грозит штраф или приостановление деятельности, РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:36

2024-06-24T17:36

2024-06-24T18:20

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ярославль

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), ей грозит штраф или приостановление деятельности, сообщили РИА Новости в суде."Протокол на ООО "Локалкитчен" зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", — сказал собеседник агентства.За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения фирме грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С соответствующими симптомами к медикам обращались пациенты в Москве, Ярославле, Нижегородской области и Казани.Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

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происшествия, михаил мурашко, москва, нижегородская область, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, ярославль