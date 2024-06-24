https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html

Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов

Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов - РИА Новости, 24.06.2024

Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов

Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:42

2024-06-24T23:42

2024-06-24T23:42

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их способности к занятиям тем или иным видом спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Министерство физической культуры и спорта края запланировало к концу года приобрести 84 аппаратно-программных комплекса "Стань чемпионом". Они позволят проводить скрининг-оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма", - говорится в сообщении. По данным властей, тестирование смогут проходить во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Уточняется, что комплексы позволят проводить скрининг-оценку уровня здоровья детей – для выявления на раннем этапе способностей к занятиям тем или иным видом спорта.

https://ria.ru/20240620/zarplaty-1954308297.html

краснодарский край

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краснодарский край