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Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов - РИА Новости, 24.06.2024
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов
Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:42
2024-06-24T23:42
2024-06-24T23:42
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их способности к занятиям тем или иным видом спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Министерство физической культуры и спорта края запланировало к концу года приобрести 84 аппаратно-программных комплекса "Стань чемпионом". Они позволят проводить скрининг-оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма", - говорится в сообщении. По данным властей, тестирование смогут проходить во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Уточняется, что комплексы позволят проводить скрининг-оценку уровня здоровья детей – для выявления на раннем этапе способностей к занятиям тем или иным видом спорта.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их способности к занятиям тем или иным видом спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Министерство физической культуры и спорта края запланировало к концу года приобрести 84 аппаратно-программных комплекса "Стань чемпионом". Они позволят проводить скрининг-оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма", - говорится в сообщении.
По данным властей, тестирование смогут проходить во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.
Уточняется, что комплексы позволят проводить скрининг-оценку уровня здоровья детей – для выявления на раннем этапе способностей к занятиям тем или иным видом спорта.