Рейтинг@Mail.ru
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:42 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов - РИА Новости, 24.06.2024
Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов
Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:42
2024-06-24T23:42
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их способности к занятиям тем или иным видом спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Министерство физической культуры и спорта края запланировало к концу года приобрести 84 аппаратно-программных комплекса "Стань чемпионом". Они позволят проводить скрининг-оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма", - говорится в сообщении. По данным властей, тестирование смогут проходить во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Уточняется, что комплексы позволят проводить скрининг-оценку уровня здоровья детей – для выявления на раннем этапе способностей к занятиям тем или иным видом спорта.
https://ria.ru/20240620/zarplaty-1954308297.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край

Кубань закупит 84 комплекса скрининг-оценки здоровья юных спортсменов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края закупят до конца 2024 года 84 комплекса для проведения скрининг-оценки здоровья детей, которые позволят на раннем этапе выявлять их способности к занятиям тем или иным видом спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Министерство физической культуры и спорта края запланировало к концу года приобрести 84 аппаратно-программных комплекса "Стань чемпионом". Они позволят проводить скрининг-оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма", - говорится в сообщении.
По данным властей, тестирование смогут проходить во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.
Уточняется, что комплексы позволят проводить скрининг-оценку уровня здоровья детей – для выявления на раннем этапе способностей к занятиям тем или иным видом спорта.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов
20 июня, 16:41
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала