https://ria.ru/20240624/krym-1955160996.html

Власти Крыма обвинили Подоляка в оправдании массового убийства

Власти Крыма обвинили Подоляка в оправдании массового убийства - РИА Новости, 24.06.2024

Власти Крыма обвинили Подоляка в оправдании массового убийства

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, - кровожадный призыв и оправдание убийства РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:35

севастополь

россия

украина

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владимир зеленский

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обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, - кровожадный призыв и оправдание убийства мирных людей, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Заявление Подоляка - это оправдание им массового убийства крымчан и гостей, прибывших на отдых на полуостров. Все это лишь подтверждает обоснованность оценок, которые дает российское руководство и жители Крыма киевскому режиму как откровенно нацистскому и террористическому. Кровожадные призывы сил тьмы не новы", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, именно понимание сути происходящего и стало причиной твердого решения крымчан в 2014 году "вывести свою землю из состава пораженной нацистской чумой Украины и вернуться в родную Россию". "Не случись этого, Крым бы уже 10 лет полыхал в пламени войны, а заокеанские кукловоды нацистов обустраивали на полуострове свои военные объекты, нацеленные против России", - сказал постпред. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955131398.html

https://ria.ru/20240624/kartapolov-1955110523.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

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севастополь, россия, украина, михаил подоляк, георгий мурадов, владимир зеленский, оон, обстрел севастополя ракетами atacms