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В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия - РИА Новости, 24.06.2024
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12:11 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/krym-1955017304.html
В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия
В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:11
2024-06-24T12:11
севастополь
республика крым
дмитрий белик
обстрел севастополя ракетами atacms
госдума рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины. "На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск. "Это позволит обеспечить безопасность наших людей. Это первостепенная задача", - сказал депутат. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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севастополь, республика крым, дмитрий белик, обстрел севастополя ракетами atacms, госдума рф, происшествия
Севастополь, Республика Крым, Дмитрий Белик, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

Депутат Госдумы Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины.
«
"На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск.
"Это позволит обеспечить безопасность наших людей. Это первостепенная задача", - сказал депутат.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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СевастопольРеспублика КрымДмитрий БеликОбстрел Севастополя ракетами ATACMSГосдума РФПроисшествия
 
 
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