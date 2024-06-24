https://ria.ru/20240624/krym-1955017304.html

В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:11

2024-06-24T12:11

2024-06-24T12:11

севастополь

республика крым

дмитрий белик

обстрел севастополя ракетами atacms

госдума рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины. "На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск. "Это позволит обеспечить безопасность наших людей. Это первостепенная задача", - сказал депутат. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, дмитрий белик, обстрел севастополя ракетами atacms, госдума рф, происшествия