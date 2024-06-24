В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия
Депутат Госдумы Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины.
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"На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск.
"Это позволит обеспечить безопасность наших людей. Это первостепенная задача", - сказал депутат.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.