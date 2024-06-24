https://ria.ru/20240624/krapiva-1955109928.html
Ожог крапивой на несколько часов парализовал женщину
Ожог крапивой на несколько часов парализовал женщину - РИА Новости, 24.06.2024
Ожог крапивой на несколько часов парализовал женщину
Жительница США, прогуливаясь в горах, коснулась крапивы и перестала чувствовать ноги, спасательная операция шла пять часов, пишет New York Post. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:45
2024-06-24T16:45
2024-06-24T23:58
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жительница США, прогуливаясь в горах, коснулась крапивы и перестала чувствовать ноги, спасательная операция шла пять часов, пишет New York Post.Как сообщает газета, туристка остановилась у ручья, чтобы набрать воды, когда почувствовала укус, как ей показалось, паука. Вскоре после этого она перестала чувствовать ноги и не смогла продолжать спуск вниз с горы."Спасатели полагают, что женщина обстрекалась крапивой", — рассказали NY Post в офисе шерифа.Женщине удалось вызвать спасателей, которые доставили ее в больницу. Спасательная операция заняла пять часов: туристка не могла передвигаться сама, и сотрудникам чрезвычайных служб пришлось практически нести ее на руках.Медицинские работники во время осмотра подтвердили, что проблема возникла не от укуса, а от ожога крапивой. Листья и стебли этого растения покрыты волосками, которые при контакте с кожей могут вызывать раздражение, покалывание и зудящую сыпь.
https://ria.ru/20240617/mchs-1953356199.html
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сша, в мире
Ожог крапивой на несколько часов парализовал женщину
Парализованную от ожога крапивой женщину в США спасали пять часов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Жительница США, прогуливаясь в горах, коснулась крапивы и перестала чувствовать ноги, спасательная операция шла пять часов, пишет New York Post
.
Как сообщает газета, туристка остановилась у ручья, чтобы набрать воды, когда почувствовала укус, как ей показалось, паука. Вскоре после этого она перестала чувствовать ноги и не смогла продолжать спуск вниз с горы.
"Спасатели полагают, что женщина обстрекалась крапивой", — рассказали NY Post в офисе шерифа.
Женщине удалось вызвать спасателей, которые доставили ее в больницу. Спасательная операция заняла пять часов: туристка не могла передвигаться сама, и сотрудникам чрезвычайных служб пришлось практически нести ее на руках.
Медицинские работники во время осмотра подтвердили, что проблема возникла не от укуса, а от ожога крапивой. Листья и стебли этого растения покрыты волосками, которые при контакте с кожей могут вызывать раздражение, покалывание и зудящую сыпь.