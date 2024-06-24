Рейтинг@Mail.ru
Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/konflikt-1955180864.html
Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине
Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине
Посольство РФ в Лондоне, комментируя попытки британского минобороны преподнести НАТО как оборонительный альянс, целью которого якобы является достижение мира,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:52
2024-06-24T21:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя попытки британского минобороны преподнести НАТО как оборонительный альянс, целью которого якобы является достижение мира, заявило, что именно руководство НАТО сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта. Ранее минобороны Британии опубликовало на своей странице в соцсети X видеоролик, в котором оно попыталось развеять "миф" об агрессивной роли НАТО и вражде с РФ. Ведомство утверждало, что альянс на протяжении 75 лет "работает над миром, безопасностью и свободой". "Руководство альянса и его ведущих стран-членов сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта, нацеленного исключительно на сдерживание нашей страны и нанесение ей "стратегического поражения", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В посольстве напомнили о таких событиях, как приведение Западом к власти на Украине в 2014 году националистов, восьмилетняя военная осада Донбасса и блокада российского Крыма, саботаж Минских соглашений и подготовка к вооруженной агрессии. Всё это вместе с террористическими вылазками и обстрелами западным оружием мирных городов РФ наподобие удара по Севастополю является "звеньями одной цепи, тянущейся в Вашингтон, Лондон и Брюссель", добавили в дипмиссии. "Попытки минобороны Великобритании прикрыть агрессивный оскал НАТО "овечьей шкурой" собственного изготовления неубедительны. Россия никакой стране альянса не угрожала и не угрожает. Как нам постоянно говорят руководители западных стран и функционеры самой организации, это НАТО уже много лет готовится к конфликту с Россией. В этих условиях наша страна продолжит планомерную работу над обеспечением жизненно важных интересов своей безопасности на западном направлении", - подытожили в российском диппредставительстве. Видеоролик британского минобороны был опубликован на следующий день, после того как лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, НАТО, В мире
Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине

Посольство России в Лондоне обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя попытки британского минобороны преподнести НАТО как оборонительный альянс, целью которого якобы является достижение мира, заявило, что именно руководство НАТО сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта.
Ранее минобороны Британии опубликовало на своей странице в соцсети X видеоролик, в котором оно попыталось развеять "миф" об агрессивной роли НАТО и вражде с РФ. Ведомство утверждало, что альянс на протяжении 75 лет "работает над миром, безопасностью и свободой".
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск Центр разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
19 июня, 08:00
"Руководство альянса и его ведущих стран-членов сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта, нацеленного исключительно на сдерживание нашей страны и нанесение ей "стратегического поражения", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В посольстве напомнили о таких событиях, как приведение Западом к власти на Украине в 2014 году националистов, восьмилетняя военная осада Донбасса и блокада российского Крыма, саботаж Минских соглашений и подготовка к вооруженной агрессии. Всё это вместе с террористическими вылазками и обстрелами западным оружием мирных городов РФ наподобие удара по Севастополю является "звеньями одной цепи, тянущейся в Вашингтон, Лондон и Брюссель", добавили в дипмиссии.
"Попытки минобороны Великобритании прикрыть агрессивный оскал НАТО "овечьей шкурой" собственного изготовления неубедительны. Россия никакой стране альянса не угрожала и не угрожает. Как нам постоянно говорят руководители западных стран и функционеры самой организации, это НАТО уже много лет готовится к конфликту с Россией. В этих условиях наша страна продолжит планомерную работу над обеспечением жизненно важных интересов своей безопасности на западном направлении", - подытожили в российском диппредставительстве.
Видеоролик британского минобороны был опубликован на следующий день, после того как лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала