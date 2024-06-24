https://ria.ru/20240624/konflikt-1955180864.html

Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине

Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Посольство России обвинило НАТО в развязывании конфликта на Украине

Посольство РФ в Лондоне, комментируя попытки британского минобороны преподнести НАТО как оборонительный альянс, целью которого якобы является достижение мира,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:52

2024-06-24T21:52

2024-06-24T21:52

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя попытки британского минобороны преподнести НАТО как оборонительный альянс, целью которого якобы является достижение мира, заявило, что именно руководство НАТО сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта. Ранее минобороны Британии опубликовало на своей странице в соцсети X видеоролик, в котором оно попыталось развеять "миф" об агрессивной роли НАТО и вражде с РФ. Ведомство утверждало, что альянс на протяжении 75 лет "работает над миром, безопасностью и свободой". "Руководство альянса и его ведущих стран-членов сыграло определяющую роль в развязывании и поддержании украинского конфликта, нацеленного исключительно на сдерживание нашей страны и нанесение ей "стратегического поражения", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В посольстве напомнили о таких событиях, как приведение Западом к власти на Украине в 2014 году националистов, восьмилетняя военная осада Донбасса и блокада российского Крыма, саботаж Минских соглашений и подготовка к вооруженной агрессии. Всё это вместе с террористическими вылазками и обстрелами западным оружием мирных городов РФ наподобие удара по Севастополю является "звеньями одной цепи, тянущейся в Вашингтон, Лондон и Брюссель", добавили в дипмиссии. "Попытки минобороны Великобритании прикрыть агрессивный оскал НАТО "овечьей шкурой" собственного изготовления неубедительны. Россия никакой стране альянса не угрожала и не угрожает. Как нам постоянно говорят руководители западных стран и функционеры самой организации, это НАТО уже много лет готовится к конфликту с Россией. В этих условиях наша страна продолжит планомерную работу над обеспечением жизненно важных интересов своей безопасности на западном направлении", - подытожили в российском диппредставительстве. Видеоролик британского минобороны был опубликован на следующий день, после того как лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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россия, украина, донбасс, нато, в мире